內房股頹 旭輝11月銷售挫40%

融創兩境內債通過重組表決

上月底已公布重組方案的融創中國，昨日據報旗下H6融地01及H0融創03兩隻境內公司債已通過重組表決。該企8隻債券還有兩周投票時間，將於12月23日完成10檔債券整體重整投票結果。11月27日，該企曾向債權人建議總額約154億元的境內債重整方案，分為現金要約收購、債轉股、以資抵債、留債展期4種方式。