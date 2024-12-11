內房股頹 旭輝11月銷售挫40%
恒大清盤人傳售許家印飛機
其中，旭輝公布，11月錄得合約銷售約22.7億元（人民幣‧下同），按年下跌40.73%；合約銷售面積約20.43萬方米；銷售均價約每方米1.15萬元。同月合景泰富預售額為6.5億元，按年減少48%。禹洲集團(01628)11月合約銷售則升11.1%至7.81億元。
另外，正在清盤中的中國恒大(03333)，據報清盤人安邁（Alvarez & Marsal）擬將恒大創始人許家印的飛機掛牌出售還債。據悉該飛機型號為空中巴士A319，大小與商用客機相若，目前正停泊在廣州。
融創兩境內債通過重組表決
上月底已公布重組方案的融創中國，昨日據報旗下H6融地01及H0融創03兩隻境內公司債已通過重組表決。該企8隻債券還有兩周投票時間，將於12月23日完成10檔債券整體重整投票結果。11月27日，該企曾向債權人建議總額約154億元的境內債重整方案，分為現金要約收購、債轉股、以資抵債、留債展期4種方式。
另邊廂，現金流好轉的房企，繼續如常買地發展。內媒報道，廣州市政府的窗口公司越秀地產(00123)旗下廣州越秀華城房地產開發有限公司以5.96億元底價，競得越秀區廣州大道地皮，折合樓面價每方米3.3萬元。
大華繼顯的研究報告認為，11月內地土地市場氣氛回暖，不少開發商重新參與投地，反映投資氣氛有所改善。當局近日舉行的重要會議表明，明年將採取適度寬鬆貨幣政策，是自2012年以來首次放寬貨幣政策立場，市場憧憬未來可能會有更多支持性政策出台，樓市料因此受惠，故維持內房行業的「增持」評級。
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