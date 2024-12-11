摩通料明年中國GDP增長放緩至3.9%

中國相隔14年再度重提適度寬鬆的貨幣政策，隨即惹來投行關注中央後續取態是否進一步「放鴿」。不過，摩根大通中國首席經濟學家朱海斌提醒，當局所指的「刺激本地需求」屬政策用語，實際上所指的刺激並非只限消費，亦包括投資，惟消費支持仍是未來政策刺激重點。

朱海斌稱，儘管中國官方對明年經濟增長的預測仍高達5%，摩通預期明年全年實際增長將放緩至3.9%，預測顯得較為謹慎；又估計美國將於明年首季宣布將中國貨品關稅，由現時的平均20%增至60%，明年次季實施，這將拖累中國明年經濟增長兩個百分點，並會影響內地淨出口，預計明年全年內地居民消費物價指數（CPI）維持在零至1%，工業出廠者價格指數（PPI）亦將維持負數。

多家券商估赤字率達4% 不過，日資投行野村認為，內地當局對穩增長決心非常明確，料明年將加大財政支出，並估計官方赤字率會從今年的3%提高至明年的4%；又補充指由於內地現時不是處於一般的經濟下行周期，所以北京在加大財政支出及印鈔以外做更多，才可以達到真正的復甦。

該行又提及，內地要待明年3月的兩會才推出相對規模較大的新增借款計劃；估計明年借款規模將增加3.6萬億元人民幣，相當於約佔今年國內生產總值（GDP）的2.6%。目前，有7家內地券商預計，明年財政赤字率目標可能達4%，是自1994年重大稅制改革以來的最高水平。

滙豐預期年底前降準減息 美資投行摩根士丹利同樣認為，內地官方赤字率或升至4%，擴大內需已成為明年首要任務；又預期至明年底前將減息0.4厘，並透過降準、在二級市場買債，為市場注入更多流動性。

滙豐環球研究預期，當局或正在醞釀推出平準基金，估計年底前將降準0.5個百分點，減息0.1厘，而中國人民銀行將於二級市場購買國債將成在明年常態化。