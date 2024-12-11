英資管LGIM：內地經濟形勢困難

儘管中國當局提到明年將採取適度寬鬆的貨幣政策和積極的財政政策，算是14年以來首次轉「鴿」，但管理超過一萬億美元資產的英國最大資產管理公司Legal & General Investment Management（LGIM），其投資總監Sonja Laud認為，中國仍面臨非常困難的經濟形勢，目前仍很難看好這個世界第二大經濟體。

她在LGIM展望活動表示，中國真的無法使用刺激政策來解決幾十年來形成的房地產過剩問題，本地消費不能抵銷正在展現的疲弱，尤其房地產，又警告美國總統大選當選人特朗普的關稅政策對中國經濟構成挑戰，故該企對此不太樂觀。

反觀其他投資，Laud認為英國國債具價值，原因是英國預算案內容已被市場消化，英倫銀行可能會繼續減息。

中企歐經營連續5年惡化 中國經濟前景仍然充滿挑戰。不過，其實環顧全球，歐洲的經濟狀況亦不見得令人安心。諮詢機構Roland Berger為歐盟中國商會進行的這項調查，對約200家中國企業的看法進行了評估，結果顯示，在歐盟的中國企業表示，隨着地緣政治緊張局勢加劇和反華情緒升溫，其經營狀況已連續第5年惡化。

中企對歐盟商業環境的總體評價連續5年下降，68%的受訪企業認為過去一年環境有所惡化，超過一半認為歐盟市場不再公平和開放。

與其他國家的企業相比，中國企業指出參與公開招標的障礙、獲得補貼資格的可能性降低，以及投資篩查時間延長等問題。約43%的受訪中國企業表示，今年在歐盟的投資將高於去年。不過，在一年前的調查中，這一佔比超過80%。