華外貿遜預期 貿盈續升

上月出口僅增6.7% 進口降3.9%九個月最弱 正當市場認為內地會趁美國總統當選人特朗普上場前夕「搶攻出口」之際，上月內地外貿表現卻較預期差。中國海關總署昨日公布，以美元計價，11月出口按年只升6.7%，升幅較10月大幅收窄6個百分點；進口更創今年2月後最大跌幅，11月再跌3.9%，連跌兩個月。然而，期內貿易順差不跌反增至974.4億美元，乃6月之後最強。分析稱，11月的外貿數字反映目前中國正面臨內需不足、外貿不振兩大挑戰，並須增加舉債提高公共支出資金，從而提振內需。

首11月輸美貨值多3.9% 同時，海關總署是次公布的數據都出現弔詭之處，就是按地區劃分，11月內地向美國出口實際按年上升8%，按月計也微升約1%，有473.09億美元，累計首11月對美國出口升幅也有3.9%，金額為4,756.66億美元；進口則按年持平錄1,488.24億美元，繼續是內地第3大貿易夥伴。

反之，向加拿大的出口金額呈下跌趨勢，11月出口額按年跌2.8%，按月更跌逾6%至37.54億美元。惟總結首11月，內地出口至加國的金額仍高於進口，折合順差約18.54億美元。

與此同時，內地與俄羅斯的貿易持續錄得逆差，首11月差距擴闊至143.83億美元，而與第一大貿易夥伴東盟的貿易順差則有1,680.62億美元。

以人民幣計，內地11月出口按年升幅為5.8%，金額逾2.22萬億元人民幣；進口則跌4.7%至1.52萬億元人民幣，貿易順差為6,928億元人民幣。首11月計，進出口金額升幅分別有2.4%和6.7%，相當於貿易順差6.29萬億元人民幣。

另邊廂，隨着中央政治局會議日前釋出寬鬆的貨幣及財政政策信號，內地官媒表示相關訊息意味內地或會提高赤字率和專項債規模。

內地官方昨日一再強調，中國有充分信心實現今年經濟增長5%左右的目標，並稱關稅戰、貿易戰、科技戰違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家。國務院官員在北京與國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃和世界貿易組織（WTO）總幹事伊維拉進行「1+10」對話時表明，中國將堅定不移推進高水平對外開放，出台更多自主和單邊開放政策，推動經濟持續回升向好。

海信闢謠指大裁員不實 此外，同樣出席上述對話會的財政部副部長廖岷稱，目前世界經濟增長乏力，全球化和多邊主義受到阻礙和挑戰，冀對話會把脈世界經濟和全球治理，國際社會加強合作，更好維護全球經濟金融穩定。

內地外貿按年變幅