聯儲減息¼厘機會89% 道指低開

美國聯儲局將於下周舉行議息會議，上周五就業數據出爐後，芝商所FedWatch數據顯示，預期將會減息四分之一厘的比率已升至89.5%。摩根士丹利和高盛等則重申維持聯儲局本月將減息四分之一厘的觀點，花旗集團亦「跟大隊」，將原本預期本月聯儲局將減息半厘的預測，修訂為將減息四分之一厘，並料聯儲局在接下來的議息會議，每次會議均會減息四分之一厘，直至聯邦基金利率降到介乎3至3.25厘，以現時利率介乎4.5至4.75厘計，意味估計聯儲局明年將減息5次。

美股周二早段個別發展，道指曾跌178點，報44,220點；標指曾跌一點，報6,051點；納指曾升75點，報19,812點。

甲骨文績曳 股價曾瀉10% 企業消息方面，今年以來股價炒高80%的甲骨文（Oracle）公布，截至11月底止上財季，收入按年升9%至140.6億美元，低於市場預期的141億美元；經調整每股純利1.47美元，亦遜預期的1.48美元。該股周二美股早段曾瀉10.18%。

期內，甲骨文雲端服務業務收入增12%至108.1億美元。由於對處理人工智能（AI）專案的運算能力需求飆升，其最大的增長引擎─雲端基礎設施業務正蓬勃發展，分部收入按年大升52%至24億美元，符合市場預期。公司預計今季收入增7至9%，中間值相當於收入約143億美元，低於分析師預期的146.5億美元；另預期今季經調整每股收益為1.5至1.54美元，同樣低於分析師預期的1.57美元。

此外，甲骨文指，「公司的雲訓練了幾個世界上最重要的生成式AI模型，因為我們比其他雲更快、更便宜」，並指與Facebook母企Meta簽署協議，允許Meta使用其雲基礎設施來開發基於Meta的Llama模型的AI代理。

另一方面，陶氏化工公布，出售持有美國墨西哥灣基建資產的四成權益予澳洲麥格理資產管理旗下一個基金，套現24億美元。雙方將成立一新合資企業，以收購包括電力、管道及蒸氣生產在內的墨西哥灣基建資產，該合資企業將向陶氏及其他工業客戶提供服務。若麥格理在半年內行使額外認購權，讓其持股增至49%，則陶氏可合共套現30億美元。

宏盟收購 成最大廣告商 美國大型廣告及公關公司宏盟集團（Omnicom）同意以130億美元（約1,014億港元）收購較小型競爭對手Interpublic Group，合併後成為全球最大規模的廣告公司，務求隨着AI的應用加快，身為傳統企業能更好地與大型科技公司競爭。