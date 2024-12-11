美經濟明年望軟着陸 道富環球嗌買股

道富環球投資管理發布的《2025年環球市場展望：尋找投資正道》預計，雖然今年開始的降息周期將維持一段時期，但特朗普領導的共和黨在美國大選中勝利，可能會在明年後期影響市場環境；環球地緣政治力量互相角力，亦可能破壞建立已久的經濟和金融聯繫。整體而言，該行預計明年降息及宏觀經濟強韌的趨勢將持續，而對美國經濟軟着陸的長期預測亦將實現。

道富環球投資管理環球首席投資總監Lori Heinel稱，今年世界各地的選舉、通脹高企和市場波動等因素，塑造了極不明朗的宏觀經濟環境，但市場在面臨種種挑戰下仍然保持韌性。踏入明年，該行仍然保持審慎樂觀，並料美國經濟將實現軟着陸。雖然市場仍然充滿各種不確定性，但投資者或可考慮增加股票配置，但需同時在規劃組合時保持謹慎。

趁降息擴債券存續期 該行對明年固定收益的前景保持樂觀態度，認為在經濟增長放緩和通脹受控，將使央行進一步降息，發達經濟體的主權債環境普遍有利。雖然在特朗普政府上台之後，降息速度和規模的不確定性可能會增加，但這種不確定性或為投資者提供策略性的機會，在寬鬆周期中建立或擴大倉位存續期。

其他市場方面，道富環球預計日本股市將因潛在的不穩定性而橫行整理，而中國股市雖然短期內受到國家刺激措施支持，但要實現更高增長和強勁表現或面臨一定程度的挑戰。

景順預期油價續低企 另一機構景順的環球首席市場策略師Kristina Hooper則稱，雖然目前經濟增長緩慢，但預計明年會重新加速，尤其新興經濟體會受惠於發達經濟體的減息周期。同時，減息也有利風險資產，相信在經濟軟着陸之下，明年風險資產表現良好。對於特朗普2.0時代到臨，她認為美國的關稅政策不僅針對中國，也針對世界各地。至於國際油價，從基本假設來看，預期明年油價會維持低企。

談及中國，她認為現有的政策可以促進內需，但需要時間才能看到政策成效。針對中國股票，她認為現在是投資中國股票的好時機，不過也有更多波動性。板塊方面，科技股的機會較大，估值較吸引，相信和內需相關領域的股份可受惠於明顯的刺激政策提振民眾需求增長。

另一方面，國際信貸評級機構惠譽預測明年全球國內生產總值（GDP）增長將放緩至2.6%，但較今年9月時預測的2.5%輕微上調；同時將美國明年GDP預測調高0.5個百分點至2.1%，歐元區GDP增長預測下調0.3個百分點至1.2%，中國GDP增長預測則下調0.2個百分點至4.3%。