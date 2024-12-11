人幣或再貶 10年債息見1.84厘破底

中國10年期債息今年狂瀉

市場對中央政治局會議的維穩決心採取觀望態度，離岸人民幣（兌每美元‧下同）昨午升至近7.24時遇阻，其後退守7.26關口。瑞銀財富管理大中華區投資總監胡一帆表示，預計人民幣今年底在7.3附近，就算明年聯儲局減息會使美元走弱，收窄中美息差，礙於「特朗普2.0」的關稅大棒，人民幣明年底也會跌至7.5左右，大約等於每百港元兌96元人民幣。

事實上，似乎當前資金唯一確信的就是中國人民銀行會進一步放鬆銀根，於是繼續向債市狂奔，中國10年期國債孳息率跌0.07厘，創下1.84厘的歷史新低，連30年期的孳息率也蓄勢跌穿兩厘大關，低見2.04厘，其期貨價格亦破頂，升1.37%，大幅跑贏滬深300指數。

A股升少截 內銀做好 A股昨日也是虎頭蛇尾，滬深300指數甫開市曾飆3.32%，但半小時左右就「回塘」，收市升幅縮至只有0.73%，4,000點得而復失，成交按日飆近35%至2.2萬億元人民幣，跟港股一樣是「散水格」。

富瑞中國金融業首席兼中國經濟學家分析師陳姝瑾估計，人行來年會減息0.3至0.5厘，10年期債息最低可以跌至1.6厘。她又指，海外投資者的反饋主要是政策不清晰，沒有甚麼確信買入的股票，就連相信中央會「出盡全力」實現經濟增長目標的內地投資者，大多數都覺得滬綜指只能區間上落。