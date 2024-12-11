毛戈平首掛飆76% 每手賺$2280
新股市場派聖誕禮物，一手中籤率100%、人人有份的內地化妝品集團毛戈平(01318)昨日首掛，股價收報52.6元，較招股價29.8元升76.51%，每手帳賺2,280元。
該公司超購918倍，甫開市已抽高59.89%，報47.65元，已屬全日低位，其後一度高見57.2元，飆91.94%。創始人兼董事長毛戈平笑指，「數據在跳動，我的心也砰砰地跳動」，未來將透過香港進一步拓展國際市場，目標成為「世界級的品牌」。他期望，將「東方美學」帶到世界，但美妝及護膚產品講求使用體驗，由於西方人與東方人的習慣有別，故公司會因應消費需求調整產品，並正在研究是否需要在海外設研發中心。
晶片商英諾通過上市聆訊
毛戈平總裁兼MAOGEPING品牌事業部總經理宋虹佺補充，正研究「東方美學」如何為不同市場的女性提供解決方案，已對日本、新加坡、東南亞，包括越南市場有初步了解，並作小樣本測試，邀請KOL（網紅）學習「東方美學」化妝，冀先讓美學「出海」，往後再擴展至產品方面。
此外，再有晶片企業登陸港股。氮化鎵（GaN）晶片製造商英諾賽科（InnoScience）通過上市聆訊，中金公司和招銀國際為聯席保薦人。英諾賽科主要開發和銷售氮化鎵功率晶片，應用範圍包括電子產品的快速充電、適配器、可再生能源的電池管理系統及工業應用、汽車電子的LiDAR系統及數據中心的充電裝置。
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