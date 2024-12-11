毛戈平首掛飆76% 每手賺$2280

該公司超購918倍，甫開市已抽高59.89%，報47.65元，已屬全日低位，其後一度高見57.2元，飆91.94%。創始人兼董事長毛戈平笑指，「數據在跳動，我的心也砰砰地跳動」，未來將透過香港進一步拓展國際市場，目標成為「世界級的品牌」。他期望，將「東方美學」帶到世界，但美妝及護膚產品講求使用體驗，由於西方人與東方人的習慣有別，故公司會因應消費需求調整產品，並正在研究是否需要在海外設研發中心。