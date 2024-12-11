挾完淡倉 港股倒插

曾漲655越二萬一 北水轉沽 恐落萬九 內地中央政治局會議定調明年經濟工作重點包括「穩股樓」，不但相隔14年來再度提出「適度寬鬆」貨幣政策搭配「積極」財政政策，又揚言全方位提振內需等，可惜港股上日強勢僅曇花一現，恒生指數周二高開逾600點，輕輕突破21,000點即掉頭向下，收市更倒跌102點，以接近即市低位收市，從即市高位「插水」758點，連「北水」也「走鬼」，港股通轉錄淨賣出103.23億元。專家坦言，大市突破21,000點的阻力大。

回望9月26日政治局開會特別討論經濟、承認內地經濟有問題，翌日港股於主板成交首度突破4,000億元下暴升。港股昨日主板成交亦按日再升近兩成，達2,475億元，但今次大成交似乎更多是配合「散水」。

159隻恒指熊證打靶 恒指高開655點，報21,070點，屠掉159隻恒指熊證，其中26隻昨日上市即被「打靶」，但不料這已是全日高位，未幾退守20,600點附近爭持，午後沽壓增強，指數尾段倒跌，低見20,308點，收市報20,311點，跌102點或0.5%。國企指數及科技指數亦分別倒跌0.74%及1.39%。

就市場對中央加碼救市熱情不再，大華繼顯（香港）研究部策略師楊韻銳坦言，本周有國務院參加的中央經濟工作會議也未必有增量措施的細節出爐，即使中國人民銀行和中國證監會可以較快出手，涉及財政的刺激或許需要等到明年3月「兩會」，況且9月以來的刺激政策見效需要更長時間。

他坦言，短期內如無「爆炸性」的政策，市場焦點恐怕會回到特朗普重掌美國及其對華政策，「風險多過利好」，恒指只能在19,000至21,000點上落，而該行的恒指上半年目標也只是21,000點。

中資券商股昨先升後跌 恒生指數近日波動