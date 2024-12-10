宏觀剖析：探索來年股債風險機遇

與過去10年相比，世界正朝兩極化、更積極的財政政策及更高利率的方向發展。

環球金融危機後的緊縮財政、零利率及全球貿易自由化格局，未能有效改善西方中產階級的處境，從而引發對民粹主義廣泛支持。在這背景下，特朗普當選美國總統更多是政治環境的「症狀」，而非根本「原因」。他的第二個任期將放大既有趨勢：更寬鬆的財政政策，以及用關稅提升為代表的全球化「逆行」（值得注意的是，拜登在上一任期內並未撤銷特朗普施加的關稅）。

中小型股估值具吸引力 這對明年的投資市場有何啟示？撇開政治風險，宏觀經濟環境依然偏向良性。通脹已逐步回落至可控範圍，美國和歐洲的利率開始下降。預計經濟將實現「軟着陸」，並隨着2025年到來，經濟增長有望重新加速。

聚焦股市，標指整體估值已顯得昂貴，非美國市場及中小型股的估值更具吸引力。過去股市收益主要源自少數大型企業的表現，但這一趨勢正發生改變。美國投資市場仍有進一步擴張空間，尤其是在特朗普聚焦放寬監管和降低企業稅的政策推動下。

在美國以外市場，若特朗普全面實施其競選期間宣布的高關稅政策，貿易將成為一大焦點。儘管如此廣泛的關稅可能在法律層面難以全面落實，但相關的不確定性可能會促使更多美國企業將營運回流當地，這趨勢或可從而提振美國經濟增長，並可能對鄰國形成壓力。不過，預計非美國市場推出進一步貨幣刺激措施將一定程度上抵銷此影響。

縱使明年股市仍有望錄得正回報，但投資者將目光投向近期贏家之外，需要探索其他潛在機會。與此同時，需注意市場風險正在上升，尤其是正面的預期已逐步反映在當前估值上。

美國10年期國債孳息率維持在4.5至5厘左右，這可能限制股票的回報速度，更高的債券孳息率不僅會吸引資金流出股市，還會增加企業借貸成本，削弱股市吸引力。

債券提供穩定收入來源 此外，儘管經濟將實現「軟着陸」，但仍需警惕潛在風險。與其擔憂美國經濟增長過慢，更傾向於關注其可能「過熱」。例如，限制移民和推動企業增長的政策可能會加劇當地通脹壓力，從而限制聯儲局減息的空間。

談到債券，當前市場環境與2010年代的通縮和零利率時代截然不同，因此債券不再具備過去10年常見的負相關優勢。然而，債券作為收入來源的傳統作用正強勢回歸，依然傾向將其納入投資組合。全球各地不同的財政及貨幣政策也將創造跨市場的固定收益和貨幣市場投資機遇。同時，強勁的企業資產負債表進一步支撐信貸市場的孳息率表現。

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