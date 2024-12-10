股市估市：名創優品盈利續增長

期內毛利為54.2億元，按年增34.1%，毛利率44.1%，上升3.7個百分點，主要受海外直營市場收入貢獻增加，以及產品組合轉向盈利能力更高的產品，TOP TOY品牌毛利率改善所致。銷售及分銷開支增長61.6%；促銷及廣告開支增加38.4%，佔收入的百分比穩定在3%水平；授權費用增加38%，主要由於公司不斷增加的知識產權（IP）庫及豐富IP產品供應。

截至9月底，名創優品門店數量為7,186家，於首9個月淨開新店773家。內地門店有4,250家，首9個月淨新開324家；海外門店有2,936家，首9個月淨新開449家。管理層表示，全球門店版圖持續穩步擴張，可望完成今年淨增加900至1,100家門店的目標。

穩派息 回購撐股價 公司將專注於長期戰略，尤其是聚焦於IP策略和全球化策略，利用全球門店網絡、全球設計能力和全球供應鏈整合能力，以滿足消費者。管理層維持全年收入按年增長25至30%，經調整利潤不低於28億元的指引，預示第四季利潤增速和淨利潤率將達全年最高水平。公司維持每年不低於50%的經調整後淨利潤作為分紅，同時將繼續動態地進行回購，為股東帶來可預期的回報。市場認同公司策略，發展前景值得看好。

港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀（作者為註冊持牌人士，沒持有上述股份）