公居屋市況：祥華邨未補價僅95萬易手

未補價第二市場樓價隨大市回落，個別成交價再跌穿「一球」。粉嶺公屋祥華邨一個單位，減價後僅以95萬元售出，做價屬項目今年次低。

市場消息透露，上述單位為祥禮樓高層5室，實用面積約277方呎，開放式間隔，10月叫價約105萬元，減價10萬元沽出，呎價約3,430元。

居屋業主劈價。祥益謝利官稱，天水圍天祐苑B座中層1室三房戶，實用面積約649方呎，叫價400萬元，外區綠表客以353萬元購入自用，呎價約5,439元，減幅約11.8%。

愉田苑銀主貨貶18% 銀主出貨更為積極。美聯黃錦瀚表示，沙田居屋愉田苑B座低層同類物業，實用面積約466方呎，第二市場成交價363萬元，呎價約7,790元。上址於2023年3月購入價445萬元，逾一年半帳面貶值約18.4%。

此外，已補價自由市場居屋錄短炒。中原劉俊雄稱，屯門兆山苑D座中層6室，原業主今年3月以298萬元購入，上月底放盤，約10日減價20萬元，以370萬元沽出，呎價約6,777元，約9個月帳賺72萬元，升值約24.2%。