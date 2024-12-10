甲廈租金明年料再跌達9%

甲級寫字樓空置率高企，以致租金受壓，戴德梁行就香港房地產市場進行回顧及展望，認為甲廈租金仍處於下行周期，明年料再跌約7至9%。

核心區舖空置率降至7.6% 該行香港董事總經理蕭亮輝表示，今年截至11月中甲級商廈暫錄約102萬方呎淨吸納面積，創2019年以來新高，整體待租率雖連續兩季回落，跌至約19.2%。惟租金繼續調整，今年截至11月底累跌約5.9%。由於明年甲廈供應將有約350萬方呎，預計待租率高企於20%以上，租金進一步下挫。

反觀，商舖租金穩步回升，第四季核心區整體一線街舖空置率進一步改善，回落至約7.6%，各區一線街舖租金按季上升約0.6至1.3%，今年升幅暫錄約3.2至6.7%，預期明年再升約3至5%。

住宅方面，戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，美國聯儲局連續兩次減息，加上香港主要銀行有相應跟隨，部分準買家再次衡量銀行定存息率與住宅租金回報表現，若明年息口持續向下，股市表現穩定，整體樓價料將反彈約5%。