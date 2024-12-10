新盤消息：朗天峰涉594伙兩房佔半
繼港島及九龍區後，新界有全新盤公布命名，提前部署搶做明年頭炮。嘉里建設(00683)的元朗十八鄉路39號項目，已命名為朗天峰，提供594伙，兩房單位佔逾一半，有望農曆新年前開售。
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗稱，項目定價參考同區樓盤，會計及項目位置及發展商品牌等。近期有利好因素支撐樓市，相信樓價已經見底將會反彈，料明年市況向好。
嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監王維榮指，該盤由兩座住宅大廈組成，單位戶型涵蓋一房至三房間隔，另有平台或頂層特色戶，實用面積245至851方呎。標準兩房單位有310伙最多，實用面積365至446方呎。而一房及三房單位分別有226伙及21伙。項目預計關鍵日期為2025年12月31日。
YOHO Hub II單日售5戶
同區現樓連錄成交。新鴻基地產(00016)元朗站The YOHO Hub II，昨單日售出5伙，總成交金額逾5,100萬元。當中，6座16樓C室，為實用面積448方呎兩房戶，成交價約681.74萬元，呎價約15,217元。
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