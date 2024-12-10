新盤消息：朗天峰涉594伙兩房佔半

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗稱，項目定價參考同區樓盤，會計及項目位置及發展商品牌等。近期有利好因素支撐樓市，相信樓價已經見底將會反彈，料明年市況向好。

嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監王維榮指，該盤由兩座住宅大廈組成，單位戶型涵蓋一房至三房間隔，另有平台或頂層特色戶，實用面積245至851方呎。標準兩房單位有310伙最多，實用面積365至446方呎。而一房及三房單位分別有226伙及21伙。項目預計關鍵日期為2025年12月31日。