二手業主趕掟貨

太古城10日蝕3宗 海日灣II虧損13% 本地二手業主接受現實，年底前加快止蝕離場，各區屋苑爆發連環損手情況。即使向來為市場指標的鰂魚涌太古城，短短10日內已錄至少3宗蝕賣，最新錄得套三房收租單位，劈價至1,200萬元沽出，約6年帳面虧蝕約408萬元。大埔白石角海日灣II連錄3宗帳蝕成交，特色戶持貨逾一年半即沽帳面貶值超過13%。

中原莊劍嵐表示，上述太古城恆星閣中層E室，實用面積約748方呎，早於2021年3月叫價1,700萬元放售，當時仍未撤辣，加上有長期租客，原業主出貨態度並不積極，直至今年6月減價至1,250萬元，終獲區內用家承接，呎價約16,043元，累積減幅約29.4%。原業主於2018年11月以1,608萬元買入，約6年帳面貶值約25.4%。資料顯示，該盤順安閣及鄱陽閣單位，早前都先後錄得蝕讓成交。

大埔白石角是新供應重災區，區內海日灣II近日賣一間、蝕一間。市場消息透露，其中一個地下特色戶，實用面積約552方呎，市傳以825萬元售出，呎價約14,946元，原業主於2023年以約950萬元一手購入，帳面虧蝕逾125萬元。另一個9座套三房單位，市傳成交價1,285萬元，約5年帳面跌價約15.9%。

朗城滙月內交投全見紅 元朗朗城滙本月錄約兩宗買賣，全屬蝕本交易。消息稱，其中2座中低層J室，實用面積約479方呎，市傳售價為642萬元，呎價約13,403元，原業主持貨約5年，單位帳面貶值約11.4%。

利嘉閣蘇嘉宜指，同區YOHO MIDTOWN第1座中層G室兩房戶，實用面積約443方呎，2月叫價768萬元，累減至635萬元沽出，呎價約14,334元，原業主在2019年以約773萬元買入單位投資，帳面蝕138萬元。

荃景花園兩年跌價24.9% 荃灣細價屋苑向來受追捧，近日業主都不惜蝕賣出貨。美聯鍾家豪表示，同區荃景花園8座中層H室，實用面積約551方呎，有裝修，以「蝕本價」533萬元放售，吸引多組客睇樓，放盤約3日，外區換樓客零議價下承接，呎價約9,673元。原業主2022年以710萬元購入上址，持貨僅約兩年，未計裝修及使費，帳面已蝕177萬元，期內貶值約24.9%。

各區二手屋苑蝕讓情況