簡訊一覽
●丘鈦科技(01478)今年11月攝像頭模組銷售數量合計4,160.7萬個，按月增5.6%，按年增9.6%；指紋識別模組銷售數量合計1,952.1萬個，按月增26.3%，按年增79.8%。
●龍光集團(03380)公布，根據債權人支持協議，最後截止日期已由昨日進一步延長至下周三（18日），以獲得更多時間就境外重組進行持續磋商。
●中糧家佳康(01610)11月生豬出欄量32.9萬頭，商品大豬銷售均價為每公斤16.37元人民幣。另外，生鮮豬肉銷量2.58萬噸，生鮮豬肉業務中品牌收入佔比達31.67%。
●越秀交通基建(01052)全資附屬越秀（中國）交通基建投資已向中國證監會及上交所申請，註冊發行本金總額不超過30億元人民幣的公司債券額度並在上交所上市。
●證監會公布，於11月20日，今海醫療科技(02225)有27名股東及其相關人士持股41.26%，連同主席兼執行董事持股約48.94%，合計共90.2%。鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使小量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者務請審慎行事。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：