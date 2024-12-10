產經

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●粵海投資(00270)宣布，擬以實物分派粵海置地(00124)股份的方式宣派特別股息，合資格粵投股東可按每持有一股粵投股份獲發0.193股粵地股份，剝離物業發展業務。粵海置地昨日收報0.43元。
●丘鈦科技(01478)今年11月攝像頭模組銷售數量合計4,160.7萬個，按月增5.6%，按年增9.6%；指紋識別模組銷售數量合計1,952.1萬個，按月增26.3%，按年增79.8%。
●龍光集團(03380)公布，根據債權人支持協議，最後截止日期已由昨日進一步延長至下周三（18日），以獲得更多時間就境外重組進行持續磋商。
●融信中國(03301)今年11月總合約銷售額約7.88億元（人民幣‧下同）。同業綠地香港(00337)首11個月的合約銷售額約88.18億元。龍湖集團(00960)11月及首11個月總合約銷售額分別為85億元及930億元。
●新城發展(01030)今年11月合約銷售金額約25.14億元（人民幣‧下同），首11個月累計合約銷售金額約369.63億元。同業寶龍地產(01238)11月及首11個月的合約銷售額分別為9.87億元及約117.33億元。
●中糧家佳康(01610)11月生豬出欄量32.9萬頭，商品大豬銷售均價為每公斤16.37元人民幣。另外，生鮮豬肉銷量2.58萬噸，生鮮豬肉業務中品牌收入佔比達31.67%。
●希慎興業(00014)委任阿里巴巴(09988)前主席張勇為獨立非執行董事及審核及風險管理委員會成員，昨起生效。
●越秀交通基建(01052)全資附屬越秀（中國）交通基建投資已向中國證監會及上交所申請，註冊發行本金總額不超過30億元人民幣的公司債券額度並在上交所上市。
●證監會公布，於11月20日，今海醫療科技(02225)有27名股東及其相關人士持股41.26%，連同主席兼執行董事持股約48.94%，合計共90.2%。鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使小量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者務請審慎行事。
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