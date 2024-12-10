比亞迪望超福特本田 料全年賣逾400萬輛

清潔技術媒體CleanTechnica近期發布今年10月全球新能源品牌銷量20大榜單，比亞迪以48.3萬輛的銷量再次穩居榜首，其單月銷量遠超競爭對手，甚至達到特斯拉（Tesla）銷量12.2萬輛的4倍；其全球市佔率27.7%，超過第二至第9名的總和。同時，中國品牌佔據前20名中的13席；德系品牌（大眾、寶馬、奔馳）佔據3席，韓系、歐系、日系和美系各佔一席。