比亞迪望超福特本田 料全年賣逾400萬輛
分析指，按比亞迪股份(01211)早前公布今年首11個月累計銷量按年增長40.02%至375.73萬輛推算，預計全年可順利突破400萬輛銷量目標，其全球銷量有望超越美國福特及日本本田；若明年的銷售勢頭持續，年度銷量有望挑戰600萬輛大關，使其能與美國通用汽車和歐洲的Stellantis並駕齊驅。
清潔技術媒體CleanTechnica近期發布今年10月全球新能源品牌銷量20大榜單，比亞迪以48.3萬輛的銷量再次穩居榜首，其單月銷量遠超競爭對手，甚至達到特斯拉（Tesla）銷量12.2萬輛的4倍；其全球市佔率27.7%，超過第二至第9名的總和。同時，中國品牌佔據前20名中的13席；德系品牌（大眾、寶馬、奔馳）佔據3席，韓系、歐系、日系和美系各佔一席。
其他車企消息方面，嘀嗒出行(02559)公布，與京東汽車、京東安聯保險正式達成戰略合作，將在順風車具體場景和人群的保險訂製，以及車後服務等方面合作。
小米明年6月推SUV新車
小米集團(01810)旗下小米汽車於官方微博發文指，小米運動型多用途車（SUV）新車「YU7」將於明年6、7月正式上市。
招銀國際發表的研究報告認為，獨立汽車服務商途虎(09690)有望在中國車齡增長、消費偏好理性化的趨勢中獲益，同時科技賦能汽車服務；將其作為2025年度策略汽車服務板塊首選。
外資車企方面，調查顯示，南韓現代汽車和起亞今年首11個月在美國共銷售154.83萬輛，佔同期該兩車企在全球銷售汽車（665.65萬輛）的23.3%，為自1988年的新高；預計今年在美國市場銷量將達到170萬輛並創新高。不過，特朗普2.0的關稅政策取向，為美國市場平添變數。
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