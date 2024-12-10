Apple謀進軍沙特 開網店及旗艦店

中國智能手機市場競爭激烈，美國蘋果公司（Apple Inc.）正積極拓展新市場，除了印度、印尼等亞洲市場外，最新更部署擴張沙特阿拉伯業務，包括明年夏季在當地推出線上商店，首次提供阿拉伯語支援，並於2026年在當地開設首間旗艦店；又計劃在聯合國教科文組織世界遺產的德拉伊耶（Diriyah）開設一家標誌性零售店。

Apple表示，過去5年在當地投資超過100億沙特里亞爾（約207.12億港元），隨着愈來愈多程式設計師、企業家和創作者利用應用程式商店（App Store）和Apple的開發者工具進入市場，應用程式經濟正在快速增長，自2019年以來，沙特開發者的收入增長超越17.5倍。

中國方面，榮耀行政總裁趙明表示，公司作為一個相對年輕的創業團隊，依靠創新能力和產品品質賦予的強大力量，在研發上的投入強度逐年增加，去年研發投入佔收入的11.5%；又指如何把手機做到業界第一，是團隊未來相當長一段時間內追求的；在歐洲和全球市場，乃至中國市場，和Apple、華為競爭，是公司堅定不移的策略。

中金公司則上調舜宇目標價11%至70.4元，評級「跑贏大市」，看好集團創新升級持續，帶動產品均價及毛利率續升，未來持續發布可穿戴人工智能（AI）產品，故上調其今、明兩年純利預測5%及15%。