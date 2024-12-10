特朗普家族參與比特幣中東會議

比特幣（Bitcoin）價格近期大漲，昨日又再於每枚10萬美元大關爭持。加密貨幣平台CoinMarketCap數據顯示，比特幣周一曾高見101,399美元，惟之後又回落至98,322美元水平，高低波幅逾3%。

比特幣做好不僅是靠特朗普一人之力推動，還有舉家上下及其幕僚鼎力支持。事關他們將出席阿聯酋舉行的比特幣中東及北非會議，並由特朗普次子埃里克（Eric Trump），以及特朗普家族加密貨幣項目「世界自由金融」（World Liberty Financial）聯合創始人兼新任白宮中東特使威特科夫（Steve Witkoff）前往阿布扎比出席，其中埃里克更會於今日發表演說。

微軟股東研投資Bitcoin 比特幣中東及北非會議是加密幣業界其中一個歷史悠久的會議，可凝聚業界人士，參加者須限定買入9,999美元的「鯨魚通行證」才能入場。

另邊廂，「美股七雄」之一的微軟股東大會舉行在即，其中一項提案是「評估將比特幣納入資產負債表是否符合股東長期利益」，相關提案乃由保守派智庫「國家公共政策研究中心」（NCPPR）提議，冀微軟至少將其總資產的1%投資於比特幣，以對抗通脹影響。

不過，賭盤網站Polymarket數據卻顯示，提案通過的機率僅13%。持有微軟7%股份的貝萊德預計直接參與投票，並有較大機會投支持票。

至於陷入多年內戰的敍利亞改朝換代，有分析指地緣政治不確定因素，促使資金投入比特幣和黃金等避險資產。周一現貨金反覆做好，曾升0.88%，每安士報2,656美元。油價方面，紐約期油及布蘭特期油昨曾升1.1%及0.96%，每桶報67.94美元及71.79美元。