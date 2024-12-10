英偉達遭內地反壟斷調查 道指微跌

中美科技戰下，中國面對美國種種黑名單與制裁，還擊不算多，至近日態度終於強硬起來！事緣美國晶片企業英偉達（Nvidia）涉嫌違反中國反壟斷法及市監總局對於附加限制性條件批准英偉達收購邁絡思科技股權案反壟斷審查決定的公告，故該局依法對英偉達開展立案調查。英偉達周一美股早段曾跌3.5%。

美股早段偏軟，道指曾跌20點，報44,621點；標指跌10點，報6,079點；納指跌64點，報19,794點。

特朗普拒保證物價不漲 對於美國候任總統特朗普回朝後擬提高多國商品關稅，將令美國物價上升，激化通脹甚至帶來滯脹的說法，特朗普向傳媒表示，不能保證對美國主要貿易夥伴的進口商品徵收關稅時，不會導致美國物價上升，但強調「我想做的就是有一個水平、快速但公平的競爭環境。」

當被問及徵收關稅，會否如不少經濟學家警告會推高物價格，特朗普承認有不確性，但表示「不能保證任何事」；並試圖為關稅辯護，指關稅「將使我們變得富有」，沒有讓美國人損失任何代價；又稱在新冠疫情前，美國錄得有史以來最偉大的經濟，其對很多不同國家徵收很多關稅，特別是中國，直言「我們收到數千億美元，不過沒有出現通脹。」

瑞銀行政總裁安思杰向外媒表示，特朗普政府可能提高對貿易夥伴的關稅，加上全球各地的衝突，可能會增加明年金融市場面臨的風險，故建議做好多元化投資；並補充消費者和經濟仍然具有韌性，喜見近期的地緣政治事件並沒有真正在金融市場引發任何連鎖事件和後果，而通脹似乎暫時受控，美國放鬆監管的前景可能會促進併購活動。

專家料明年納指見兩萬二 研究公司Yardeni Research的分析師則指，在特朗普主政下，明年上半年金融市場可能面臨更大波動，但長期趨勢表明，美股市場的格局強勁，料明年底納指可達22,000點。在維持看漲觀點的同時，他不忘提醒投資者要警惕自滿情緒。

市場好友Oppenheimer Asset Management首席投資策略師John Stoltzfus預期，標指將延續創紀錄的漲勢，到明年底觸及7,100點。