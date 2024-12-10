馬斯克穩居全球首富

身家逾2.5萬億 一個月多25%最勁 「特朗普交易」近月席捲華爾街，帶挈一眾富豪身家水漲船高。《福布斯》統計指，跟特朗普「情同兄弟」的科技狂人兼SpaceX創始人馬斯克，是上月財富增加最勁的富豪，按月漲幅高達25%，身家自2021年來再度突破3,000億美元，並於截至12月1月止錄3,301億美元（約2.57萬億港元）財富，穩坐全球首富寶座。不僅如此，全球億萬富豪的集體財富亦飆升至前所未有的14.2萬億美元，凸顯這一年不少富豪身家暴漲。

現時全球首10大億萬富翁中，8位來自美國，且以破紀錄的813名億萬富翁位居全球榜首，累積財富高達5.7萬億美元，佔全球富豪財富40%，可見美國在全球財富榜上佔據主導地位。

《福布斯》又提及，馬斯克自今年5月下旬以來，全球首富之位未有動搖，一定程度反映市場押注馬斯克跟特朗普關係密切是利好多過利淡。事關他於特朗普當選後獲任命領導新成立的政府效率部（DOGE），提議削減政府工作崗位、專案和支出，加上旗下人工智能（AI）初創公司xAI估值節節上升，種種因素均令他蟬聯全球首富。

Tesla曾升4%蓄勢創新高 馬斯克旗下在美上市車企特斯拉（Tesla）周一股價蓄勢創新高，曾見404.8美元，升4%，相信馬斯克身家又再水漲船高！

排名第二和第三的富豪，分別是甲骨文創始人埃利森以及亞馬遜創始人貝索斯，兩人身家也在今次美股升浪之下錄得漲幅。其中，埃利森因甲骨文股價轉強，帶動其個人財富增加220億美元，目前身家有近2,270億美元，惟與馬斯克的身家差距也擴大至逾1,000億美元（約7,800億港元）。貝索斯方面，最新財富藉亞馬遜股價上漲而增加190億美元，身家達到2,233億美元。

截至12月1日，《福布斯》稱全球10大富豪總身家約1.81萬億美元，較一個月前增加1,060億美元。不過，當中都有身家縮水的富豪，就是法國奢侈品巨頭LVMH董事長伯納德及其家族，財富縮水90億美元，排富豪榜第5位。

另一打入全球10大富豪榜的是歐洲快時尚巨頭、Zara母公司Inditex創始人奧爾特加，這位屬西班牙國籍、年屆88歲的富豪位列榜中第10，財富估計因Inditex股價下跌而少了38億美元。

至於中國（計及香港）的億萬富豪人數有473名，總資產達1.7萬億美元，認為內地消費支出低迷和房地產市場失靈等挑戰，雖然導致期內錄約3,000億美元財富消失，但中國富豪仍然是一個主要參與者。

調查：43%富豪冀增持房地產 此外，瑞銀最新發表《2024年億萬富豪野心報告》，提及於2015至2024年期間，全球億萬富豪的財富由6.3萬億美元，激增1.2倍至14萬億美元，而標普500指數同期間的漲幅為77%。

調查稱，有43%受訪億萬富豪考慮增加投資房地產，42%表示將增持已發展市場股票。其中，高達80%富豪看好北美市場未來12個月表現，僅有11%認為中國市場有更多機會。另調查顯示，這班富豪為財富增值之餘也不忘為資金物色避風港，因有40%表示有意增持黃金和貴金屬，31%稱會提高現金水平。

2024福布斯全球富豪榜