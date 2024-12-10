港銀特定分類貸款風險可控

金管局副總裁阮國恒表示，截至今年第三季末，香港銀行的特定分類貸款比率（不良貸款率）升至1.99%，有上升趨勢，但速度不快，主要與內地及本地中小型房地產相關。他預期，分類貸款或會繼續上升，但以監管角度而言，現時銀行貸款未見集中、撥備覆蓋率充足，其盈利能力未見影響，因此風險可控。

阮國恒在銀行公會例會後見傳媒，指過去香港特定分類貸款比率平均處於2%左右，現水平並不屬於偏高數字。

對於今年首10個月，香港整體存款升5.8%，貸款跌3.2%，他解釋，香港與內地的貸款利率相差約一至兩厘，有部分企業傾向在內地貸款，因此貸款數字下降，並預期情況會因中港息差而持續。

金管局上周一次性地放寬樓花物業按揭安排，阮指，涉及單位約3,500個，並再次提醒市民，選擇建築期付款，申請按揭貸款時或遇到估價低於成交價的情況，因此要謹慎選擇。銀行公會主席林慧虹認為，實際申請按揭宗數必然低於上述數字，屬銀行可處理的合理水平，又指在風險定價的原則下，相關貸款利率亦必然較一般為高。

銀公探討淘汰實體支票 公會年初提出研究逐步淘汰實體支票，林慧虹透露，早前已委任獨立第三方顧問機構，針對10個最常用支票的行業，包括物管、券商、慈善機構及中小企業等，調查他們使用實體支票的原因及轉用電子支付的難處，料明年初提交報告，屆時公會將根據報告結果，探討如何為行業提供協助。