韓股4日累挫逾半成 創一年低

韓股年內走勢

南韓戒嚴事件餘波未了，縱然官方多次說會撐市，但新的政治事件多被負面解讀，持續影響市場。南韓股市連跌4日，其中南韓首爾綜合指數（KOSPI）昨日不單止失守2,400點關口，更差不多以全日低位收市，全日跌2.78%，報2,360點，創一年低位，4日累挫5.58%；南韓小型股Kosdaq指數更暴跌超過5.19%，收報627點，創下自2020年4月以來的最低位，過去4日累挫9.23%。

當地巨型企業三星電子股價繼上周四、五反彈後，昨日復跌，跌幅1.29%，完全消除上兩個交易日升幅；另一晶片大廠SK海力士（SK Hynix）昨日則反彈1.08%。不過，當地大型車廠現代汽車（Hyundai Motor）抵受不了銷售下滑和政治事件的夾擊，股價連跌9日，累跌10.06%。其他南韓標誌性的大型企業如LG化學、大韓航空亦分別挫7.5%及4.32%。

資金外流 圜價連跌3日 韓圜匯價連跌3日，兌每美元曾下跌約0.6%，報1,432.72，每千韓圜兌約5.43港元，反映資金不斷向外流走。

南韓企劃財政部及其他監管機構指，政府將24小時密切監控經濟、金融及外匯市場，積極部署較早時宣布的應急計劃，並在必要時採取預防性措施以穩定市場，以防市場波動過度蔓延，12月會公布改善結構性外匯供需的方案，以促進外匯流入，改善外匯市場流動性。

不過，分析員認為，除非南韓政府砸天量資金救市，否則暫難穩定投資者情緒。因投資市場最怕前景不明朗，偏偏上周末南韓國會進行針對尹錫悅的彈劾表決，在執政黨國民力量的集體離席杯葛下，以198票贊成，只差兩票未能通過彈劾門檻。如今總統去留未明，政黨黨爭不斷，且政府行政上又傳出讓總統退居二線，由總理韓德洙主政，種種混亂情況都令投資者卻步。