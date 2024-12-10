日股匯反覆 Yen兌港元5.15算

經濟數據喜中存憂 下周加息理據變弱 日本最新經濟數據好壞參半，令日本央行加息的路徑變得撲朔迷離，反映在股匯上亦見搖擺不定。日圓匯價昨日微升後下跌，兌每美元低見150.75，每百日圓兌港元約5.15算。日本股市更猶如坐過山車，日經平均指數昨日開市後不久便插穿39,000點關，低見38,972點，其後反彈至全日高位39,332點便後勁不繼，最終全日微揚0.18%或69點，收報39,160點。

成分股較多的東證指數（TOPIX）昨亦只漲7點或0.27%，報2,734點。東海東京証券首席股市分析師鈴木誠一表示，市場轉炒內需股，以防日圓轉向強勢，削弱出口類股的表現。

此外，由於近期半導體相關重量級股票漲幅較大，部分投資者選擇鎖定利潤，令指數漲幅受限。

第三季GDP上修至增長1.2% 其實只要細心分析昨日日本內閣府公布的經濟增長數據，便不難發現是喜中有憂。第三季度實質國內生產總值（Real GDP）終值意外向上修訂至1.2%的增長，高於市場預期及初值的0.9%。這主要是因為企業的資本支出跌幅由原來的收縮0.2%，向上修訂至收縮0.1%所致，是半導體需求強勁的結果。

可是佔GDP大約一半，且是日本政府看重的個人消費，上季升幅向下修訂0.2個百分點至0.7%，部分原因是本土的汽車消費不似預期。雖然數字放緩，但明治安田綜合研究所首席經濟師小玉祐一認為，仍反映日本經濟持續增長，並預期由於打工仔平均薪資以30年來最高升幅的支持下，支撐着個人消費，將繼續令日本經濟溫和地向上。

出口額續升 破產料11年高 不過，亦有分析員指出，計及通脹後的第三季名義GDP（Nominal GDP）由初值2.1%下修至1.8%，反映日本通脹或仍未達央行目標，令日本央行的利率正常化進程難以加快，下周加息的理據變得薄弱。

另外，日本財務省公布，10月份日本出口額較去年同期增長2.9%至9.3655萬億日圓，為過去11個月以來第10度呈現增長；進口額減少0.7%至9.5212萬億日圓，是7個月來首度陷入收縮。10月份日本貿易逆差額為1,557億日圓，雖然是連續第4個月陷入逆差，但貿易赤字較去年同期大幅減少近七成。

另一個令坊間覺得日本央行難以短期加息的理由，是破產數字上升。東京商工調查（Tokyo Shoko Research）公布的調查數據顯示，日本今年企業破產申請預計將突破一萬宗，為自2013年錄得10,855宗以來首次，料將創11年新高。數據顯示，11月有841家日本企業破產，首11個月破產企業總數達到9,164家，數字顯著高於去年的約8,700家。

日本上季GDP升幅放緩