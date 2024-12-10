企業棄港 一品雞煲美上市

「本地薑」一品雞煲火鍋棄港上市，轉投估值愈升愈有的美國市場。與此同時，總部位於紐約的精品投資顧問公司Raine Group據報計劃關閉香港辦事處，並將員工調往新加坡，以整合亞洲的業務。

一品雞煲火鍋於2019年及2020年曾3度向聯交所遞交上市申請，惟最終因時限已過而宣告失效，其後無再遞表。

今次改在美國納斯達克市場上市，每股招股價介乎4至6美元，集資最多1,200萬美元（約9,360萬港元），市值約1.03億美元（約8.03億港元）。

「藥茅」恒瑞擬H股掛牌 至於選擇新加坡的Raine Group，據指是當地業務增加，期望建立更大的業務中心，提高工作效率，並為初級人員提供晉升機會。同時，將保留亞洲區的上海和孟買辦事處。

不過，有內地龍頭企業視港為擴展國際市場的重要跳板。已在上海證券交易所掛牌的恒瑞醫藥公布，計劃在未來18個月內，在香港聯交所發行H股及上市，明言是為了深入推動科技創新和國際化戰略，並進一步助力公司國際化業務的發展。

恒瑞醫藥為內地A股的「醫藥一哥」，被股民稱為「藥界茅台」，在內地、美國和歐洲等地共有14個研發中心，全球研發團隊逾5,000人。早前有傳其計劃集資至少20億美元（約156億港元），目標明年內掛牌，並已聘用美資投資銀行花旗及摩根士丹利負責在港上市事宜。以昨日A股收市價計，市值達3,149.95億元人民幣。