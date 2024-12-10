港銀或續減息 樓市明年回穩

渣打早前將香港明年經濟增長預測下調0.7個百分點至2.2%，主因環球貿易活動或特朗普的關稅政策而減少，同時本土需求難以抵銷出口放慢的衝擊，而美息下調幅度及速度放慢，令來自息口下降對經濟增長空間收窄，料香港明年通脹為2%。

考慮到特朗普2.0下美國貨幣政策走向不明朗，渣打上調3個月香港銀行同業拆息（Hibor）預測，估計今年底為3.8厘，明年中及明年底將分別處於3.15厘及3厘水平，港銀減息步伐料會維持至明年上半年，港匯明年大部分時間將在7.8至7.85水平上落，銀行體系結餘則維持在約450億元。港元3個月期拆息現為4.3厘。

對於港府料香港財政赤字再達千億元水平，渣打大中華區高級經濟師劉健恆認為，目前港府借貸處於低水平，仍有一定的發債空間，但具體規模要待明年2月財政預算案，所推出的開源節流方案才可決定。他相信，只要政府增加發債的透明度，向市場更清晰講述發債使用途徑及相關項目的回報，料可更為市場接受。

渣打預期，美國聯儲局於目前至明年第三季料減息1.25厘。劉稱，雖然美國減息的幅度及速度較預期為慢，但港銀在跟隨美國減息的反應相當快，故預計明年樓市呈L形回穩，而明年港元最優惠利率（P）或重回本次加息周期水平，即略高於5厘。