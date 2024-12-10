中國10年期債息破底 人幣反彈

中央貨幣政策基調坐實「轉鴿」，資金湧入債市，10年期中國國債孳息率再創新低，昨日低見1.914厘，連30年期也跌至2.115厘，跌幅超過0.04厘。不過，對內地經濟的樂觀情緒戰勝中美息差，離岸人民幣兌每美元一度由即市低位7.2926反彈261點子，重上7.26區間，大約等於每百港元兌93.48元人民幣。

澳元兌港元突破5算 由於A股在政治局會議公報出爐前已收市，滬深300指數反覆倒跌0.17%收場，兩市總成交總1.63萬億元人民幣。不過，新加坡的A50指數期貨仍「開派對」，一度飆5.8%。

澳洲與中國經貿關係密切，因此澳元亦聞訊起舞，即市高見64.51美仙，升0.95%，兌港元重上5算。

然而，由於減息在所難免，渣打銀行中國宏觀策略部主管劉潔預期，人民幣明年就算不會大幅貶值，人民幣兌每美元仍會在7.3至7.35區間上落，並有機會在明年中觸及7.35水平。

大華銀行大中華區環球金融主管李國基亦表示，內地經濟和人民幣明年仍然困難重重，且聯儲局減息周期縮短兼幅度小，支撐美元匯率，該行對人民幣兌每美元未來4季的預期依次為7.35、7.5、7.6及7.45，亦即明年第三季每百港元有機會兌97元人民幣。

另外，大華對聯邦基金利率的最新觀點為明年僅減0.75厘，2026年前最終利率始有望下調至3.25厘，基本預測是特朗普上場後對中國加徵25%關稅，並對因為貿易轉移而令美國貿易順差的經濟體徵收10%關稅，以及中國對美國加徵報復性關稅，而關稅壁壘會推高美國通脹率0.3個百分點，聯儲局將會警惕任何物價壓力升溫的迹象。

提防人行干預債息 息差方面，內地已有機構喊出10年期國債孳息率明年會下試1.8厘，甚至1.6厘，但交易員提醒不宜盲目湧入國債，因為中國人民銀行隨時會「出口術」甚至沽債來干預債息，而且股市回暖可能會分走流向債市的資金。

中央政府則趁低息發債，財政部將於周三續發500億元人民幣的10年期國債，票面息維持在2.04厘。