內地通脹遜預期 生產物價跌26月

內地通縮陰霾揮之不去，11月份居民消費價格指數（CPI）按年微升0.2%，遠差過預期，並為5個月新低，撇除食品及能源的核心CPI按年亦僅升0.3%。工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌幅即使比10月份收縮0.4個百分點至2.5%，優於預期，但仍為連續26個月按年下跌。

按月計，上月內地CPI跌0.6%，比10月份擴大0.3個百分點，國家統計局解釋，主要受食品價格超季節性下降影響。月內，食品價格按月跌2.7%，事關內地平均氣溫為1961年以來歷史同期最高，有利農產品生產和儲運，大部分鮮活食品價格跌勢超出季節性因素，單是鮮菜、豬肉、鮮果和水產，已令CPI按月跌約0.46個百分點。

PPI「生活資料」轉升需時 然而，蔬菜和豬肉今年漲價始終令內地居民勒緊褲頭，所幸兩者上月按年升幅分別由10月的21.6%及14.2%，回落至10%和13.7%。

整體而言，食品價格漲幅回落至1%，其中鮮果由10月上漲4.7%轉為下降0.3%；牛肉、羊肉、食用油、禽肉和糧食降幅介乎1.1至13.5%。非食品價格則由10月下降0.3%轉為持平。

另一個衡量內需的指標是PPI的「生活資料」部分，它對PPI的影響較小，但乃面向終端市場的出廠價格，也能反映企業利潤之冷暖。縱使上月的按年跌幅由10月的1.6%縮至1.4%，但距離轉正仍有距離，一般日用品按年變幅轉正為0.2%之際，耐用消費品仍跌2.7%，食品及衣着亦各跌1.5%及0.3%。

造車出廠價首11月挫2.1% 此外，汽車製造業的PPI按月跌幅雖顯著收窄至0.1%，但按年計仍跌3.1%，首11個月累計跌2.1%。國家統計局城市司首席統計師董莉娟則提及，新能源車整車製造價格按月又轉跌0.8%，跟她解構CPI所說「部分車型新款上市，燃油小汽車價格上漲0.2%，為近9個月以來首次轉漲」呼應。但她也說，「房地產、基建項目加快推進，水泥、有色金屬、鋼材等工業產品價格（按月）上漲」。

星展香港高級經濟師周洪禮評論，內地上月通脹數據反映經濟活動仍疲弱，需更多提振措施，但不擔心內地再陷入通縮，PPI按年跌幅收窄，反映需求開始築底回穩，若能重拾增長，將有利工業盈利、通脹及經濟。但大新金融憂慮貿易摩擦或加劇內地部分工業產能過剩，PPI明年上半年或仍跌約1%。