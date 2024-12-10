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港股重越兩萬近一個月高 北水買貨增倍半

港股昨日做好，成交亦按日大升逾四分之一。（中新社圖片） 港股昨日做好，成交亦按日大升逾四分之一。（中新社圖片）
港股昨日做好，成交亦按日大升逾四分之一。（中新社圖片）
中央政治局會議提出實施「更積極」的財政政策，帶挈恒生指數昨日尾市轉跌為升，收市飆548點，兼重上兩萬點關口，創近一個月收市新高。全日成交較上個交易日大增26.87%至2,066.45億元，為近一個月以來最多，南下「北水」大手入貨，單日淨流入127.76億元，按日多1.56倍。
恒指昨日低開133點，一度止跌回升，但隨後再度回落，曾失守19,700點，插170點，低見19,695點，中央政治會議表明要穩住樓市股市，為大市注入動力，恒指隨即掉頭向上，尾市一度抽高567點，高見20,433點，最終以近高位收市，報20,414點。國企指數升224點或3.14%，報7,360點；科技指數升192點或4.3%，報4,656點。
科網股揚 美團漲5%
大型科網股做好，美團(03690)抽高5.72%；阿里巴巴(09988)、小米集團(01810)及京東集團(09618)齊升超過3%。騰訊控股(00700)揚1.5%，不過，其大股東南非Naspers集團荷蘭子公司Prosus在上周五以平均每股410.0358元，減持47.4萬股公司股份，估計套現逾1.94億元，持股降至23.99%。
美國生物安全法未納入國防授權法案，摩根士丹利料明年內落實的機會低，利好合同研究組織（CRO）或合同研發生產組織（CDMO）公司。藥明康德(02359)及藥明生物(02269)分別升9.61%及9.57%，是兩隻表現最佳藍籌。
至於昨日首日「染藍」的快手(01024)揚1.78%，新東方(09901)升2.21%。另外，停牌8個月後復牌的中國天瑞水泥(01252)全日急升12.12倍，成交有5.75億元。
專家建議有胡先食
亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，參考過去兩至3個月經驗，在未有正式會議公布政策時，市場充斥憧憬，惟一旦失望將出現沽壓，提醒投資者要小心再次重演相近情況，建議投資者宜「有胡先食」。
他解釋，雖然美國總統大選已塵埃落定，但市場仍待候任總統特朗普正式上台，方知最終其針對華的措施及程度，因此相信中央的「大招」有待特朗普上台後再推出。同時相信，今次會議期間，中央預告會降準、減息等舉措的可能性較大。由於美國近期失業率數據回升，增加美國聯儲局本月減息機會。
恒生指數近日表現恒生指數近日表現
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