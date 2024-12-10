港股重越兩萬近一個月高 北水買貨增倍半

中央政治局會議提出實施「更積極」的財政政策，帶挈恒生指數昨日尾市轉跌為升，收市飆548點，兼重上兩萬點關口，創近一個月收市新高。全日成交較上個交易日大增26.87%至2,066.45億元，為近一個月以來最多，南下「北水」大手入貨，單日淨流入127.76億元，按日多1.56倍。

恒指昨日低開133點，一度止跌回升，但隨後再度回落，曾失守19,700點，插170點，低見19,695點，中央政治會議表明要穩住樓市股市，為大市注入動力，恒指隨即掉頭向上，尾市一度抽高567點，高見20,433點，最終以近高位收市，報20,414點。國企指數升224點或3.14%，報7,360點；科技指數升192點或4.3%，報4,656點。

專家建議有胡先食 亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，參考過去兩至3個月經驗，在未有正式會議公布政策時，市場充斥憧憬，惟一旦失望將出現沽壓，提醒投資者要小心再次重演相近情況，建議投資者宜「有胡先食」。

他解釋，雖然美國總統大選已塵埃落定，但市場仍待候任總統特朗普正式上台，方知最終其針對華的措施及程度，因此相信中央的「大招」有待特朗普上台後再推出。同時相信，今次會議期間，中央預告會降準、減息等舉措的可能性較大。由於美國近期失業率數據回升，增加美國聯儲局本月減息機會。

恒生指數近日表現