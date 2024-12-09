專家樓評：公司名義買樓 按揭審批嚴

今年初政府宣布為樓市撤辣，當中若以公司名義購買住宅物業，已毋須繳交買家印花稅及新住宅印花稅，只需要因應樓價支付100元至4.25%的從價印花稅。置業成本大減，吸引到部分投資者以公司名義入市。近日就有報道指，有買家以公司名義斥資逾兩億元購入西半山豪宅，並成功節省近2,200萬元的辣稅。

自政府撤辣後，已接獲不少關於以公司名義置業的查詢，但要注意，以「空殼公司」及「非空殼公司」兩種方式申請按揭，審批方式上亦會有所不同。

首先，無論屬於哪一類公司，申請按揭時都需要向銀行提供公司註冊證、章程、商業登記證、公司稅單、公司現金流戶口紀錄等資料。若該公司屬於空殼公司，由於沒有任何實際業務或固定資產，銀行會以公司股東的個人入息水平審批按揭，作為借貸人的股東，按揭審批程序與個人置業相若，需要提交個人入息證明、稅單等紀錄，並且需要通過供款與入息比率測試。根據最新規定，每月供款不得超過入息五成，若借貸人未能通過入息審查，亦可增加較具財政實力人士作擔保人。

不符合申按保條件 按揭成數方面，銀行可批出最多七成按揭，但以公司名義入市不符合申請按保的條件，故不能透過按保申請高成數按揭。此外，銀行一般要求相關股東持股比例須不少於50%，若股東持股比例較分散，便需要加股東作擔保人，直至持股比例合共達到50%以上，每間銀行對借貸人持股比例準則或有所不同，建議借貸前先向銀行查詢。

若該公司屬於非空殼公司，因公司有實際營運，銀行不需要股東作借貸擔保人，但按揭批核會較為複雜及嚴格，當中會審核公司經營及財務狀況，判斷是否有債務及盈利能力，再決定是否批出按揭，而按揭成數最高只有七成。最後，以公司名義購買物業申請按揭流程較為複雜，有意入市的買家可尋找大型專業的按揭轉介公司協助，了解相關流程及細節。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明