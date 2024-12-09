基金睇市：中港股年底前勢續波動

上周歐美市場沒有太大波動，美股繼續在高位徘徊，而比特幣一度升破每枚10萬美元。反觀中港股市，在前陣子一輪整固後，上周有蓄勢待發勢頭，尤其是港股上周五欲挑戰兩萬點關，恒生指數最終重上19,800點以上收市。

投資者正期待內地本周舉行的中央經濟工作會議結果，來預測短中期股市走勢。與此同時，投資銀行預測本月內地很大機會下調存款準備金率（降準），為上周內地股市帶來支持。

慎防納指高處不勝寒 不過，部分較審慎的投資者對股市仍抱着負面看法。由於美國候任總統特朗普支持小型科技公司發展，反對大型科技公司壟斷，相信特朗普上場後很快會從反壟斷法例、大額罰款，以及要求科技增加透明度等方法去控制及打壓美國大型科企，有機會導致正處於高峰的納斯達克指數岌岌可危！

另一邊廂，內地禁止高科技原材料出口美國，除了影響整個行業之外，也預示中美貿易戰會繼續升級，對中港美股市都有深遠的負面影響。

市場正充斥各種好淡因素和消息，相信12月份的中港股市波幅會比已往大，投資者切記量力而為，已買入中港股票基金的投資者，不宜因短期波幅隨便改變投資組合，中長線前景仍然看好。

曜熊理財策略董事 馬煒喬