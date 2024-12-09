匯通天下：日本加息預期升溫撐圓匯

本月匯市焦點如預期般仍受美國經濟季節性弱勢主導，美匯指數於上周四紐約交易時段已跌穿106心理關口，當日公布的首次申領失業救濟人數仍反映企業招聘意欲低迷，持續申領失業救濟人數遠高過去年同期，而上周五公布11月份失業率由4.1%升至4.2%，市場對美國減息預期升溫或利淡美元。

歐經濟堪憂 逢高沽歐元 即使法國政局仍未明朗，但目前對歐元負面影響有限，主因美元回落，以及有數據顯示市場沽空歐元倉位或已達極端水平，大戶挾淡倉或推升歐元。歐元兌美元較大機會已企穩在1.05，短期向上機會較大，續維持上周建議，投資者或可待歐元回升至1.07左右時沽出歐元。

然而，法國政局問題令法德兩國息差升至歷史新高，對歐元不利，加上若特朗普對歐盟商品全面加徵關稅至10%，亦對本已積弱的歐元區經濟尤其德國承壓，轉而加大歐洲央行的減息壓力。因此，可逢高沽出歐元買入美元，歐元明年初或跌穿1.04水平。

日圓方面，若短期日圓兌每美元升穿150心理關口後，下個阻力在148.7至149.2左右，升穿後可再上試147.21。日本央行言論符合預期，開始發放較「鷹」派信號為12月加息鋪路，央行行長植田和男表示，因日本經濟符合央行預期，所以已接近加息時間。過去一直偏「鴿」的日本央行理事中村豐明亦表示不反對加息，但需視乎數據表現。

澳洲央行未急於減息 目前預期若日圓企於150附近，日本央行有極大機會在本月加息0.25厘。加息因素或在明年續支持日圓跑贏，投資者或可在150以上低吸日圓。

澳元兌美元上周受第三季國內生產總值（GDP）差過預期影響，一度跌穿0.64水平，但第三季GDP顯示當地實際家庭可支配收入回升，而通脹回落應有助澳洲實際工資及家庭收入在明年持續復甦。由於GDP並非澳洲央行的目標，澳洲央行亦已表明需要兩次理想的消費物價指數（CPI）才會開始減息，因此認為第三季GDP數據對澳洲央行的利率決定沒有任何實際影響，續維持預期明年5月才首次減息，明年共減0.75厘，投資者毋須因GDP數據而過度看淡澳元前景。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪