拍賣消息：牛頭角銀主盤180萬推

另類細價上車盤透過拍賣放售，東九龍鐵路沿線有電梯私樓，銀主開價不足「兩球」推拍，呎價約5,000多元。

健康村單位呎嗌$8639 忠誠拍賣本周三將推拍約21項物業，包括上述牛頭角永明樓中低層D室，實用面積約333方呎，開價僅180萬元，呎價約5,405元。該項目一個高層同面積單位，2021年高位時做價曾達約400萬元，呎價約12,012元。

黃開基拍賣行同日推出約14項物業，當中，北角居屋健康村2期康欣閣中層E室兩房戶，屬法院令物業，實用面積約382方呎，其中已補價自由市場開價330萬元，呎價約8,639元。今年同座高層H室，實用面積約319方呎，以415萬元已補價沽，呎價約13,009元；推拍呎價低約33.6%。

另外，環亞物業拍賣下周將推出葵涌居屋賢麗苑銀主盤，單位為中層7室，實用面積約469方呎，兩房設計，其中自由市場開價390萬元，呎價約8,316元。該單位個別銀行估價約446萬元，現時推拍價低約56萬元或約12.6%。