二手趕出貨：黃埔7載蝕16% 康怡三房僅售6球

二手業主年底趕出貨，擴大減幅吸客，藍籌盤蝕讓更趨普遍。紅磡黃埔花園有套三房單位，剛以890萬元易手，原業主持貨約7年，帳面虧蝕173.8萬元。

中原袁顯岸表示，上址為9期9座中層A室，實用面積約771方呎，成交呎價約11,543元。原業主於2017年10月買入，帳面貶值約16.3%。

鰂魚涌康怡花園過去周末錄約5宗買賣。該行楊文傑指，包括D座中層5室，實用面積約596方呎，三房戶僅以600萬元成交，呎價約10,067元。消息稱，同屋苑Q座中層戶，成交價620萬元，逾9年帳蝕140萬元。

將軍澳續為蝕讓重災區。消息指，MONTEREY一個連平台單位，實用面積約835方呎，市傳售價1,950萬元，呎價約23,353元，逾5年帳面蝕逾490萬元，跌價約20.1%。

藍籌盤交投按周增逾倍

樓價回落，10大屋苑交投回升。中原指，同批項目過去周末錄約15宗買賣，按周增逾1.1倍，重回3個月前高位。該行陳廸豪稱，沙田第一城51座中層F室兩房戶，上車客以375萬元承接，做價續低於「4球」。