新盤兩日開40單 滙都最多
一手市場缺乏焦點，於剛過去周六、日，共錄約40宗成交，較對上一周約66宗下跌近四成，並連跌兩周。泛海集團(00129)旗下的細價盤元朗洪水橋滙都兩日共售出11伙，為最多成交的項目，總成交金額逾5,000萬元。
集團執行董事關堡林表示，最新售出的單位包括第2期6座12樓B06室，實用面積348方呎，一房間隔，成交價399.02萬元，呎價約11,466元。他認為，市場即將步入「轉角市」，不少買家有見樓盤的價格合理，加上政府投入北部都會區發展，故紛紛加快入市。兩期項目迄今累售532伙，套現逾26億元。
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第3B期，過去兩天售5伙，成交價553.08萬至760.85萬元，共涉逾3,114萬元。
高臨三房賣3705萬次高
市區方面，資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，日前招標售出A1座30樓A室，實用面積1,106方呎的三房戶，成交價3,705.1萬元，呎價33,500元，屬項目次高紀錄。樂風集團發展的旺角洗衣街Elize Park，昨重新售出兩伙，最新成交金額共1,696.3萬元，市傳兩伙由同一組大手客承接。
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