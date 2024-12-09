新盤兩日開40單 滙都最多

集團執行董事關堡林表示，最新售出的單位包括第2期6座12樓B06室，實用面積348方呎，一房間隔，成交價399.02萬元，呎價約11,466元。他認為，市場即將步入「轉角市」，不少買家有見樓盤的價格合理，加上政府投入北部都會區發展，故紛紛加快入市。兩期項目迄今累售532伙，套現逾26億元。