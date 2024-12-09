3屋苑估價5年半低

海堤灣畔月跌2.1% 碧海藍天挫16萬 樓市於月前減息後，銀行估價一度止跌回升，惟旺勢僅曇花一現。20個大型屋苑單位中，估價報跌屋苑數量最新增至5個，走勢最弱為為東涌海堤灣畔、長沙灣碧海藍天及牛頭角淘大花園，按月跌幅約1.7至2.1%，並全數跌至逾5年半有紀錄新低。

據滙豐銀行網上資料，上述本報統計的屋苑估價，在減息後曾出現反彈，10月更佔16個錄得按月升幅，並只有3個報跌。不過，過去一個月估價下挫樓盤已有所回升，而跌幅最大為上述海堤灣畔2座低層單位，實用面積約846方呎，上月初估價升至約842萬元，惟本月初已旋即回落約18萬元，最新報約824萬元，跌幅約2.1%。

該盤交投不算活躍，中原曹嘉華指出，上月全月只有兩宗買賣。其中一宗為蝕讓個案，單位為2座中層D室，實用面積約508方呎，上月初以約560萬元售出，呎價約11,024元，原業主持貨不足兩年帳面損失約68萬元。

淘大僅估461萬 減1.7% 其他跌勢較大均為九龍項目，長沙灣碧海藍天1座高層單位，實用面積約499方呎，最新估價約781萬元，較一個月前約797萬元，下跌約16萬元，回落幅度約2%。香港置業曾家輝指，長沙灣四小龍屋苑於11月錄約18宗成交，以上述屋苑佔7宗最多，平均呎價約15,010元，12月暫錄約一宗，單位為2座中層B室，實用面積約494方呎，以約680萬元易手，呎價約13,765元。

至於淘大花園C座一個實用面積約375方呎的高層戶，估價由上月初約469萬元，按月減少約8萬元，跌至約461萬元，挫幅約1.7%。其餘兩個估價下跌項目，分別為同區得寶花園及鰂魚涌南豐新邨單位，按月微跌約0.8%及約0.2%。

第一城升5.3%返4個月前 另一方面，期內估價錄得升幅屋苑減少至11個，較一個月前減少5個，但仍有個別屋苑錄得顯著增幅。其中，沙田第一城16座高層單位，實用面積約327方呎，估價按月上升約5.3%，增至約458萬元，回升至今年8月水平。

餘下4個估價未有變化屋苑，包括荔枝角美孚新邨、茶果嶺麗港城、將軍澳新都城，以及天水圍嘉湖山莊。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，香港減息後樓市明顯回穩，雖然上月市況較減息初期有所放緩，但仍有不俗表現。他預期，樓市會繼續維持「穩中向上」格局，估計今季樓價會有約2%增長。

20個主要二手屋苑單位最新估價