達美樂同店銷售增長贏必勝客 股神加持

巴郡為何看上達美樂薄餅店，市場揣測是達美樂薄餅店價格親民，經得起經濟下行，品牌又廣為全球認識，不乏持續增長的空間。然而，巴郡連「護城河」非常寬厚的台積電都可以一句「地緣政治風險」持有一季就沽，且巴郡本身都有經營食肆（冰雪皇后），達美樂薄餅店能留住股神多久，暫時難下定論。

不過，持續「鍊贏」必勝客使達美樂薄餅店的行政總裁韋納相當風騷，10月初在季績發布會上指自己在美國市場份額上升（外媒曾估計，2021年末季份額達42%，必勝客僅23%），一邊說「我們在打一場薄餅戰」，一邊說甚麼「要追上達美樂薄餅店，競爭者必須繼續追求價值」。

4大經營策略致勝 韋納去年底拋出「Hungry for MORE」的經營策略，以應對消費者今年可能減少開支，M、O、R、E分別指「最美味的食物」、「營運卓越」、「受認可的超值」、「交由最佳的加盟商發揚光大」。具體而言，他避免推出期間限定產品，以免不斷花時間培訓員工，倒不如每年推兩種新品，專注做好它，並且着重送餐時間的穩定，另一着是將會員得分的消費減半，以提高顧客的忠誠度。

百勝集團（Yum! Brands）強調，上季必勝客客流有增長，也跑贏快餐行業，但承認新品和優惠未能抵禦市面上的「超值優惠」（Deep Value Offers）。為扭轉劣勢，百勝可謂絞盡腦汁，首先是聘請「品牌總監」去升級客戶管理和會員計劃，還想出在薄餅盒印上個人履歷，抽中的幸運兒可藉此趁心儀僱主點薄餅時展示自己。

連鎖薄餅店美國同店銷售增長