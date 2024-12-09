絲絲講場：比亞迪提減採購價被抽水

早排比亞迪要求供應商出年減價10%，雖則有供應商出嚟「嗌救命」，但官媒就話要求唔過分，而係「合理需求」。正當市場以為比亞迪有官方力撐之際，另一官媒持反對立場，直斥「極限壓價」不但令供應商「跌入虧損泥潭」，亦提升唔到車企競爭力。

比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛早前就澄清，公司基於規模化進行大量採購，對供應商提出降價目標，唔係強制要求，大家係有得傾嘅。

另一「民族車企」吉汽嘅執行董事淦家閱就強調，吉汽同供應商之間嘅合作好簡單，就係「發揮專業化的大生產、社會化的大合作」，齋係商務降本冇乜用，一定要「同質化競爭」，所以公司一直唔打價格戰，而係「價值戰」，因為只有「價值戰」先會提升技術水平、產品質量，咁先做到可持續發展嘅供應商關係。

余絲韻