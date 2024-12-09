FILA指運動時尚市場續擴
安踏體育(02020)旗下毛利率高達70%、對集團經營溢利貢獻最大的部門「FILA」（斐樂），上季零售金額按年增長轉負。FILA大中華區總裁姚偉雄向內媒表示，「中高檔產品在當前的環境下面臨更多挑戰」，但比起男女服裝及奢侈品行業，運動時尚市場仍在增長，功能和時尚兼具的產品未來更有發展前景。
拉攏知名設計師合作
究其原因，他指，內地愈來愈多人開始運動和愛上運動，網球、高爾夫球、滑雪、跑步、健身等高端精英運動的普及度和參與程度也不斷提高。
他又說，FILA定位高端運動時尚品牌，於安踏扮演着獨特的角色，目前該品牌時尚與專業產品的佔比約6比4；主要聚焦潮流運動、已成國家滑板隊官方合作夥伴和贊助商的子品牌FILA FUSION，定位兼具年輕、潮流、功能、舒適，「具有很高的培育度及發展潛能」。
姚偉雄表示，FILA FUSION將進一步加大對潮流的投資，積極與國際知名設計師合作，使FILA品牌抵禦經濟波動，「我和核心團隊也在天天往外跑，去和國際上不同的設計師品牌作品作交流。」他續指，「隨着消費者變得愈來愈挑剔，品牌必須確保自身不可或缺的價值。」
增網購投資 穩定開店
另外，FILA將持續加大網購上的投資，推動網上銷售額穩步提升，並運用它補充實體店業務。「目前線下（實體店）業務仍是大頭，未來門店數量不會迅猛增長，而是穩定小幅擴張，更重要的是對現有門店的優化，擴面積、調位置」，做法包括將門店遷移至一、二線城市的黃金地段。
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