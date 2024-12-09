螞蟻易帥 韓歆毅接任CEO

井賢棟專注董事長工作 井氏在信中指，韓歆毅上任首席執行官後，將全面負責螞蟻的各項業務及日常管理工作，並向他及董事會匯報。同時高度讚揚韓氏過去10年在公司的工作，其「敏銳深刻的戰略洞察和勤勉專業的精神」，為公司發展作出重要貢獻，而自3月接任總裁以來，帶領團隊持續推動支付寶一系列創新變革。另指其謙虛磊落、公正無私的品質和開放包容的格局，得到團隊的一致認可，相信其在新工作崗位能帶領團隊持續創造出更多驚喜。

值得留意的是，韓歆毅除了在螞蟻上次籌劃上市期間，於2020年4月起擔任首席財務官至今。其在2014年5月加入螞蟻集團前約兩年半時間，在阿里出任企業融資部資深總監，參與並完成阿里香港上市公司私有化、阿里與螞蟻金服之間架構重組、阿里回購雅虎所持股份及多次股本和債務融資項目。

另外，井賢棟提到，今年是支付寶和螞蟻集團20周年，過去讓移動支付成為民生日常，而在新的10年，形容為「這注定又是一場激動人心的創新創業旅程」。

螞蟻金融業務去年7月基本完成整改，定下「AI First」（人工智能優先）、「支付寶雙飛輪」（數字支付及互聯並舉）和「加速全球化」3大發展方針。

阿里和螞蟻創始人馬雲昨在出席螞蟻和支付寶20歲生日會時說︰「未來20年AI時代能帶來的改變會超出所有人想像，因為AI會是一個更加偉大時代……AI會改變一切，但這不代表，AI能決定一切。」