新特能源15億入股煤電廠抗風險

新特本次入股的目標企業名為「新疆准東特變能源有限責任公司」，其唯一業務就是在烏魯木齊附近的准東五彩灣北一電廠，它有兩座產能為660兆瓦（MW）的發電機組，2023年毛利率約54%，扣除非經常性損益項目後的稅後淨利潤增長25.87%至8.02億元。

坦承多晶硅榮景難復再 這個看似「轉換賽道」的異常舉動，背後乃公司的低潮恐非一時三刻所能扭轉。新特在公告中直認不諱：「鑑於當前光伏（太陽能）產業鏈上下游供需關係，短期內多晶硅市場供大於求的局面無法得到根本性改善，落後產能出清需要一定周期。面對日趨激烈的市場競爭環境，即使產能出清後多晶硅價格上漲，集團的利潤空間也將較以前年度大幅壓縮。」

以上是中期業績公告前景展望環節沒有的「大實話」。如是者，公司「亟需布局新的、穩定的利潤貢獻單元，改善集團的利潤結構，減少因多晶硅市場價格波動對業績的不利影響，提升經營韌性和抗風險能力。」

新特亦為環保分子不屑的火力發電辯護：「2023年（中國的）火電發電量約6.27萬億千瓦時（度），承擔超過60%的發電任務……是保障中國電力安全的『壓艙石』……新能源快速發展的背景下，風能、太陽能發電等間歇性能源的波動性給電網穩定運行帶來較大挑戰，而火電的靈活調節能力可以平衡電網負荷，平滑新能源波動，助力電網穩定運行……結合中國國情分析，火電在未來相當長一段時間內仍將是中國電力供應安全的重要支撐。」

期望從項目穩定收息 事實上，新特入股的電廠是國家的「疆電東送」項目，公司指「它受益於華東地區用電量需求的增長及准皖（新疆至安徽）直流工程輸電能力的穩步提升」，而北一電廠鄰近新疆准東煤電基地，可享較低發電成本，就算新能源發電佔比逐步提升，北一電廠項目的上網電量和收益水平可能有所下降，也將保持穩定。

此外，准東特變能源成立11年來已累計派息約25.6億元，新特相信可望穩定袋息，對沖多晶硅市場低迷對集團盈利的衝擊。