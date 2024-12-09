AI伺服器散熱需求殷 惠及自動車床產品

他表示，AI能惠及收入貢獻逾六成、內地份額逾半的主力產品──自動車床。AI應用的大爆發會令圖像處理器（GPU）運算工作激增，GPU耗電量極高，散熱系統十分重要，津上的機床可用來生產散熱器連接器。儘管現階段尚未能確定相關機床需求的持續性，但他估計，短期需求非常大，且來得急，近期已有相當大規模的訂單在商談當中，且由於交付期較短，所以已不斷提速趕緊準備。

長遠收入目標100億 中國製造業不斷高端化。李澤群表示，津上機床仍有信心收入實現65億至70億元（人民幣‧下同）的中長期規劃，之後再攻100億元。採用FANUC（發那科，日本工業自動化設備巨頭）數控系統的機床廠商很多，而公司的致勝之道是絞盡腦汁提高機床這個「摩打手」的工作性能，「過去自動車床的客戶較多處理鋁和黃銅等比較軟身的物料，現在卻比較多人用於堅硬的鈦合金和不銹鋼等，對機床剛性的要求就會提高。」

另一方面，他之前提及，公司也會引入新的產品──螺紋磨床。這種機床只有日本公司生產，包括日本津上，正為日本政府向公司放行有關技術的出口辦手續，期望明春成事。事緣津上機床正開拓人形機械人的機遇，它涉大量精密部件，如近年備受關注的行星滾珠絲桿，可用於手指、膝、頸等多個關節，而要滾珠絲桿有極致精度、機械人活動更靈敏，就得用上螺紋磨床。