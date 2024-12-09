津上機床望華南設廠吸客

華供應鏈完備 對手難取代 李澤群早年負笈東瀛，想必對日本經濟別有體會。他接受本報訪問時指，日本當年的挑戰之一是「世界工廠」地位被類似中國的強勁對手取代，「中國當年可以取代日本，其他國家也有可能取代中國，但現在未見一國在量和質上有這樣的能力，比如印度有尚待改善的地方，也許越南文化上有優勢，但體量始終較小。」

一旦製造業外遷到一定程度，產業就會「空洞化」，一定要保持營商的吸引力，但他相信，以中國製造業的根基和供應鏈的完備，前景仍會不錯。因此，就算浙江和安徽的新廠投產後，產能每年能創造收入65億元人民幣，比現時有一定富餘，也不會是公司的終極產能布局，期望將來在民營經濟蓬勃、且目前生意最多的華南地區設廠，貼近客戶。

不過，李澤群坦言，要機床行業訂單量回到2021年的水平會比較難，一大原因是當時疫情在海外肆虐，不少生產訂單轉移至內地，這本身不可持續，現在內地經濟亦有房地產和地緣政治上的挑戰。現在買家議價能力較強，比起毛利率，津上機床更加着重收入和市場份額，但減價會逐步且仔細考慮，避免惡性競爭和得失客戶。

料同業整合潮帶來機遇 同樣值得留意是，該公司從2022年4月至2024年9月，逾四成收入來自被公認為「捲」的汽車行業，連公司最新業績公告也不否認「新能源汽車行業存在明顯的產能過剩」。

李澤群亦稱，內地機床廠商太多，不久就會有整合潮，淘汰欠佳者，但津上機床仍有機會，汽車領域亦然，因為一些新加入汽車市場的企業會自組供應鏈，「指定誰誰誰給他做（部件），獲得生意的未必有設備，所以他要買」，同時一些車企想提高盈利能力，也會重整供應鏈，故其供應商也會採購新設備。

冀助日本母企拓東南亞 況且，他稱，就算中國機床的總需求可能不會增加，但亦有其周期，一般為時4年，現在才進入上升周期不久，加上中國的製造業結構改變，公司也會提高營銷能力應對挑戰。「機床是總成行業，但說到底還是解決客戶（生產部件）的問題，即精密度、耐用、速度」。

談及美國候任總統特朗普磨拳擦掌準備把中美貿易戰升級，李澤群稱，其客戶也有意赴東南亞，「雖然對各國加關稅，大家都無路可走，但現在比較關注東南亞」，期望可以幫助母公司日本津上發展東南亞市場。

日本津上訂單近月顯著回勇