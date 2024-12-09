朱民：特朗普2.0衝擊中國 加劇全球分裂

國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民表示，「特朗普2.0」對中國影響會很大，亦會加劇全球經濟分裂，如果貿易在各自的陣營進行，世界不再相互交流，不僅是簡單地降低勞動生產率、利潤與效率降低，而是政治問題。世界形成兩個陣營，從貿易逐漸走向競爭，特朗普的政策未來令人擔憂。

朱民表示，中國面對挑戰需要經濟結構的轉型。一直以來的火車頭已乏力，首先基建投資太多且回報率太低，房地產業縱使重要，但銷售已嚴重萎縮，而出口在特朗普上場後也很難成為推動經濟增長的引擎。

宜轉型服務消費高科製造 所謂轉型，首先是國內消費，服務消費有巨大機會；其二是製造業，透過發展高科技，以核心競爭力提升來應對貿易戰；其三是綠色轉型。他相信，中國將在智能駕駛、減碳、核電等領域有突破。

港股已回吐9月26日（政治局罕有在該月開會討論經濟）以來的大部分漲幅。儘管官媒上月發文呼籲不要「GDP（國內生產總值）論英雄」，市場仍對中央本周會舉行經濟工作會議金睛火眼。

該行又估計，中央明年的特別國債額度會達到3萬億元（人民幣‧下同），其中一萬億元用於補充商業銀行資本金，兩萬億元或用於國家重大工程投資和消費品補貼等領域；而新增專項債規模可能達到4萬億元以上。

信証：中資股走資放慢 另外，信証指，資金流出中資股的步伐有所減緩。其追蹤的內地公募基金持續面臨贖回壓力，但淨贖回率有所降低，近3周比之前5周有明顯改善。外資方面亦然，上周三止一周，該行追蹤的掛鈎MSCI中國的主動型基金雖然已連續8周出現淨流出，但當周僅2.4億美元，比此前3周每周平均逾4.8億美元縮半，同類被動型基金的淨流出規模亦降至5.2億美元，而此前兩周的平均高達17億美元。