Meta創AI工具提升內部生產力

Facebook母公司Meta舵手朱克伯格誓言要讓公司成為主要人工智能（AI）企業，現推出名為Metamate的AI工具供內部提升生產力。它建基於Meta的語言大模型Llama，可用於編程、於內聯網搜集資料，以及草擬對外和對內的文書通訊。

負責本次項目的Meta工程部副總裁Prashant Ratanchandani表示，沒有把Metamate對外推出之意，但學到如何開發企業用的AI技術，「Meta希望創造全球最好的企業助手」。

字節跳動傳挖角擴AI團隊 Meta上月挖來香港出生的Salesforce前AI部門總裁史宗瑋（Clara Shih）領導新的「商業AI」部門。然而，分析指，Metamate比起微軟等科企巨頭的同類產品性能上略有不足，不像有關產品已經招客收費。Ratanchandani稱，正設法改良Metamate，使之「更像AI助手」。

內部人士稱，字節創始人張一鳴意識到語言大模型能改變科技行業，遂「瞓身」（All-in）發展。至於字節為何能在美國政府的出口管制下買到英偉達的晶片，分析相信是字節的海外部門不受限制，海外的算力持續提升。