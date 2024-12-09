Apple新iPhone SE或搭載自家數據機

蘋果公司（Apple Inc.）採用自家數據機（modem）的計劃似乎不再是「只聞樓梯響」。消息指，它明年春季就會搭載在iPhone，應該是入門版的iPhone SE。

數據機是手提電話的核心部件，將對外收發的信號與內部運作的數碼信號之間進行互換，一旦運作不順，用戶可能斷線或接收不到推播通知。

目標2027超越高通 據了解，Apple的數據機將愈益先進，目標是2027年超越現時公司的數據機供應商高通（Qualcomm），生產商也是台積電。

準備放入SE的數據機代號為「Sinope」，其代號為「D23」的升級版明年稍後再引進中檔的iPhone，入門級的iPad最快也會在明年採用自家的數據機。公司相信，就算「Sinope」性能比不上高通，但勝在融合到其他自家半導體部件，可以減少用電。

之所以不用於高端iPhone，原因是它售價高，不容有失，但員工已在試用有自家數據機的iPhone。預計第二代數據機「Ganymede」後年開始搭載於較高檔的iPhone，並爭取在2027年推出代號為「Prometheus」的第三代，期望用它反超高通。不僅如此，Apple希望把數據機和處理器合為一體。

Apple為了數據機的自主，可謂用心良苦，不但在全球投資數以十億計美元的資金進行研發，亦花約10億美元收購英特爾（Intel）的數據機部門，並且從其他半導體企業挖角，包括高通。公司本來希望2021年初就在iPhone採用自家的數據機，但早前的原型不夠小，亦太熱，耗電效益不足。