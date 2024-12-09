Tesla擬明年上半年低價推新車

世界首富馬斯克旗下的電動車龍頭特斯拉（Tesla）早前參加德意志銀行的投資者會議。公司再次強調，來年的銷量增長目標為20至30%，並指出其全自動駕駛（FSD）技術在過去一年顯著改進，原因是訓練計算能力增加，短短10個月時間將圖像處理器（GPU）的規模由兩萬個，增加至約9萬個。

新車計劃方面，德銀指，Tesla打算在明年上半年推出「Model Q」，補貼後定價將低於3萬美元，就算馬斯克力捧的特朗普上場後推翻現屆政府的電動車稅收抵免政策，也不過僅售37,499美元。下半年亦有其他新車型，以擴大市場規模，市場推測涉及在華推出3排長軸距「Model Y」變體。

儘管新車型剛推出時，固定成本吸收效率較低，但相信銷售成本亦降低。公司不會設定毛利率目標，更着重銷量和毛利金額，至少實現整體自由現金流（FCF）收支平衡。

同時，爭取在明年第二至第三季推出無監督FSD，從成本及規模的角度，不認為歐美有「任何真正的競爭」，並點名Google的自動駕駛部門Waymo車隊「非常小」，不能生成足夠的數據進行有效訓練，只是使用更多傳感器彌補軟件性能上的不足。

公司又預計會在2028年推出的第三代Dojo晶片，Dojo是Tesla訓練FSD的自家超級電腦，但第二代Dojo仍不能與英偉達（Nvidia）競爭，僅能在成本追上它。

推Robotaxi仍受制監管 新興業務方面，Tesla仍預計明年在加州和德州使用現有的Model 3/Y推出收費的自動駕駛的士（Robotaxi）服務，並預計每輛CyberCab的生產成本在產能滿載的情況下，將低於3萬美元，現階段最大障礙是監管，期望聯邦層面能推陳出新。此外，公司目標2026年在工廠部署超過1,000個人形機械人，之後外銷。