滙豐估標指來年再漲10% 闖6700點

圍繞特朗普對國際經貿「搞破壞」和美元主導地位的討論不絕於耳，但無可否認的是，現時最受資金追捧的就是美股，上周五標指及納指再創新高，連投行也頗為歸邊。

企業盈利增AI縮成本帶動 滙豐加入唱好美股明年表現的行列，預計標指明年上望6,700點，即比上周五收市高10%，主要理據是美國經濟「放緩得來依然穩健」，企業毛利有所擴張，直言「關稅、稅收、監管（其意思應該是指特朗普政府減稅和放寬監管）和入境（驅逐假難民）等政策的消息出爐，可能會觸發市場波動，但不足以扭轉大勢。」

當然，由於今年的強勢很大程度由估值拉動，到了明年，盈利增長會更加受到注視。但目前標指的預測市盈率22.4倍不見得會塌，因為成分企業的股本回報率（ROE）很強勁，如要再漲，推動力會來自企業運用人工智能（AI）縮減成本的措施逐漸見到成效。

市場預期本周三出爐的11月份美國消費物價指數（CPI），按年升幅微增0.1個百分點到2.7%，撇除食品及能源後，按年升幅則維持在3.3%，下周聯儲局再減息已成共識。

環球市新高 巴克萊唱好 滙豐認為，如果聯儲局減息是由於通脹回落（而非經濟轉差），對美股自然有利，但一旦通脹重新升溫，就會構成重大挑戰。

滙豐對於美股今年表現用「金髮女孩」（Goldilocks）來形容，意思是升勢條件齊備，同屬英資的投行巴克萊更將此詞套用於全球股市，並指有望延續下去。

截至上周五收市，反映全球股市表現的MSCI所有國家世界指數已從8月初環球股災的低位累彈15%，並創新高。巴克萊稱，現正上映的另一「金髮女孩」場景是部分特朗普當選後的「特朗普交易」浪潮有所減退，其中10年期美國國債孳息率已回到他當選前的水平，美匯指數亦從他勝選後的高位回調近2%，只要經濟數據不太差，股市便可順風順水，並估計歐股相對美股的估值折讓明年有機會縮窄。

加密貨幣方面，「一哥」比特幣昨日在10萬美元大關徘徊，「二哥」以太幣亦於4,000美元打起攻防戰。美銀策略師哈特尼特表示，加密幣和美股均開始出現泡沫。

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