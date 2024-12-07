股市估市：恒指企穩19800有望轉勢

港股在19,000點水平找到短期支持後，走勢呈反覆趨穩，惟向上突破動力仍有待增強。總體謹慎觀望的氛圍未能完全消散，市傳中央經濟工作會議將於下周三召開，是目前的關注焦點所在。走勢上，政策托底的格局仍在，倘若恒生指數企穩19,800點水平，後市表現才可樂觀，不然的話，估計市況仍續處於震動整理的膠着局面。

事實上，紐約期油現時的交易區間，較上半年每桶75至82.5美元有所下移。然而，隨着美國宣布加大對伊朗石油的相關制裁，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）再次推遲實施增產計劃，估計消息對現時油價有正面支持作用。另一方面，市場仍在觀望內地政策成效的兌現，估計到明年首季資金取態仍偏向謹慎，情況對於低估值的高息股有利。

以中海油現時只有5倍多的預測市盈率，加上股息率有8厘，相信可吸引資金逐步流入，建議可於16.5元以下分段買入，向上阻力位23元，支持位12.5元。

第一上海首席策略師 葉尚志（作者為註冊持牌人士）