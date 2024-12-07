股市估市：恒指企穩19800有望轉勢
港股在19,000點水平找到短期支持後，走勢呈反覆趨穩，惟向上突破動力仍有待增強。總體謹慎觀望的氛圍未能完全消散，市傳中央經濟工作會議將於下周三召開，是目前的關注焦點所在。走勢上，政策托底的格局仍在，倘若恒生指數企穩19,800點水平，後市表現才可樂觀，不然的話，估計市況仍續處於震動整理的膠着局面。
中海油阻力位23元
個股方面，可留意中國海洋石油(00883)。集團股價7月初高見23.16元（除淨後），其後反覆回落，估計主要是受到國際油價以及市場風格轉換所影響。然而，在經歷從高位回調約25%後，相信中長線吸納價值再次浮現，建議可關注趁低逐步買入機會。
事實上，紐約期油現時的交易區間，較上半年每桶75至82.5美元有所下移。然而，隨着美國宣布加大對伊朗石油的相關制裁，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）再次推遲實施增產計劃，估計消息對現時油價有正面支持作用。另一方面，市場仍在觀望內地政策成效的兌現，估計到明年首季資金取態仍偏向謹慎，情況對於低估值的高息股有利。
以中海油現時只有5倍多的預測市盈率，加上股息率有8厘，相信可吸引資金逐步流入，建議可於16.5元以下分段買入，向上阻力位23元，支持位12.5元。
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