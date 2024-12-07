大行觀點：亞洲信貸市場抗逆力強

亞洲高收益債券年初至今表現異常強勁，其後在11月溫和轉弱。美元轉強和美國國債孳息率上升帶來壓力，令亞洲市場表現失色。儘管亞洲固定收益市場波幅可能加劇，但面對美國新政府對亞洲的政策取向，有關市場應會表現強韌，並展現機遇。

美國經濟方面，市場在最近數周已消化當地加推財政刺激措施、減稅和加徵關稅，以及移民政策的風險。孳息率回升提供吸引的入市良機，尤其是對追求整體孳息率的投資者而言。

從歷史角度和相對美國投資級別信貸來看，亞洲投資級別信貸息差仍然昂貴。然而，亞洲供應短缺及市場出現淨贖回趨勢，將繼續是未來一年推動亞洲投資級別信貸的主要因素，這個主題應會延續至明年，為需求提供支持。

美徵關稅無礙信貸需求 基本上，大部分亞洲環球企業經歷上一次由共和黨執政的經驗，應已為地緣政治風險作好充分準備，調整環球供應鏈以緩減加徵關稅的影響。亞洲信貸的需求主要來自地區和當地投資者，應可緩和美國可能實施投資制裁所引發的波幅。

對亞洲利率及貨幣市場轉趨審慎，主要考慮到美元轉強的前景，以及美國國債孳息率的上升壓力。另一方面，印度等市場將展現相對價值機遇。鑑於印度在政治上與美國較為一致，而且當地經濟不像大部分其他亞洲經濟體般依賴出口，因此，印度受美國可能加徵關稅的影響應會較小。

新加坡擁有開放的經濟環境，容易受美國加徵關稅影響。新加坡金融管理局在10月份的政策會議上強調「地緣政治和貿易衝突急劇升級，可能顯著拖累環球和本土投資及貿易」。若當地經濟面對的外部壓力及不明朗因素增加，新加坡金管局很可能在明年1月轉持溫和立場。

在今年的大部分時間，10年期美債與新加坡政府證券的息差在窄幅徘徊。隨着美國大選結果塵埃落定，孳息率回升，使息差擴闊至接近2023年水平。短期來說，新加坡政府證券孳息率應會繼續跟隨美債孳息率走勢，但當新加坡金管局採取較寬鬆政策時，美債與新加坡政府證券的息差或收窄。

貨幣方面，考慮到新加坡金管局的政策以維持新加坡元名義有效匯率為目標，而且中國是新加坡的最大貿易夥伴，預料美元廣泛轉強，加上投資者預期人民幣貶值，可能令新加坡元受壓，因為投資者通常視新加坡元為替代貨幣。

各國有力抵禦潛在衝擊 亞洲高收益債券存在投資價值，但鑑於美國大選結果對美元造成上升壓力，短期內對亞洲當地利率轉趨審慎。亞洲固定收益市場對美國大選結果的反應普遍受控，尤其是在亞洲信貸市場。

展望未來，亞洲各地政府似乎已準備實施有利增長的貨幣和財政政策來穩定經濟，以應對美國貿易政策可能出現的變動。預期聯儲局在短期內繼續推動減息周期，而整體亞洲固定收益市場應保持強韌。與此同時，美國政策可能轉變及其對環球經濟增長和通脹的影響保持警惕，並將密切監察債券孳息率上升及市場波幅加劇的風險，適當時為投資組合進行對沖。

宏利投資管理